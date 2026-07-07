Our People
The Executive Council provides advice and assistance to the management of WWNO New Orleans Public Radio. Its members are elected by the Council from among WWNO’s members, upon nomination by the Council’s Nominating Committee.
Mark Seyler, Executive Council Chair
Retired attorney, Barkley & Thompson
Mandy Walker, Vice Chair
Principal, Picnic Media
Joshua Cox
CEO, Resilience Works LLC
Shelina Davis
CEO, Louisiana Public Health Institute
Ayame Dinkler
Principal, Crane Strategies; Former Chief Administrator Officer, LCMC Health
Marjorie Esman, Ph.D.
Attorney; Former executive director, Louisiana American Civil Liberties Union
Rev. L. Stephen Holzhalb III
Executive Officer, Christwood Retirement Community
T. Bradley Keith
Principal, Gulf South Strategies & Solutions
Susan Krinsky
Interim President and CEO, Law School Admission Council
Andy Kopplin
CEO, Greater New Orleans Foundation
Michelle Mathew
Development and Communications Manager, The Wallace Center at Winrock International
Cyndi Nguyen
Community Outreach Strategies Advisor, Regional Transit Authority; Former District E Councilmember, New Orleans City Council
Jennifer Quezergue
Senior Staff, Corporate Social Responsibility, Entergy Charitable Foundation
Brian Roberts
Executive Director & Chief Scientist, Louisiana Universities Marine Consortium
Katharine Ferguson Roberts
Former radio reporter and producer, NPR
Erick Valentine
Assistant Dean, Freeman School of Business, Tulane University
Christy West
Retired educator, St. Tammany Parish Public Schools