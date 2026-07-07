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Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

Our People

Staff Hosts Gulf States Newsroom Executive Council
Staff
Hosts
Gulf States Newsroom
Executive Council

The Executive Council provides advice and assistance to the management of WWNO New Orleans Public Radio. Its members are elected by the Council from among WWNO’s members, upon nomination by the Council’s Nominating Committee.

Mark Seyler, Executive Council Chair
Retired attorney, Barkley & Thompson

Mandy Walker, Vice Chair
Principal, Picnic Media

Joshua Cox
CEO, Resilience Works LLC

Shelina Davis
CEO, Louisiana Public Health Institute

Ayame Dinkler
Principal, Crane Strategies; Former Chief Administrator Officer, LCMC Health

Marjorie Esman, Ph.D.
Attorney; Former executive director, Louisiana American Civil Liberties Union

Rev. L. Stephen Holzhalb III
Executive Officer, Christwood Retirement Community

T. Bradley Keith
Principal, Gulf South Strategies & Solutions

Susan Krinsky
Interim President and CEO, Law School Admission Council

Andy Kopplin
CEO, Greater New Orleans Foundation

Michelle Mathew
Development and Communications Manager, The Wallace Center at Winrock International

Cyndi Nguyen
Community Outreach Strategies Advisor, Regional Transit Authority; Former District E Councilmember, New Orleans City Council

Jennifer Quezergue
Senior Staff, Corporate Social Responsibility, Entergy Charitable Foundation

Brian Roberts
Executive Director & Chief Scientist, Louisiana Universities Marine Consortium

Katharine Ferguson Roberts
Former radio reporter and producer, NPR

Erick Valentine
Assistant Dean, Freeman School of Business, Tulane University

Christy West
Retired educator, St. Tammany Parish Public Schools