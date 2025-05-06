© 2025 WWNO
Morning news brief

By A Martínez,
Michel Martin
Published May 6, 2025 at 3:29 AM CDT

Canadian Prime Minister Carney to visit White House, Trump administration asks court to dismiss suit restricting access to abortion drug, Trump plans to impose tariffs on movies produced outside U.S.

