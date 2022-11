Por qué en las elecciones de noviembre aparece una enmienda constitucional que prohíbe la esclavitud

Ahora bien, ese no sería necesariamente el caso. La 13.a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos incluye un lenguaje similar que permite el trabajo forzado de reclusos, y el trabajo de los reclusos ha continuado en los estados que han adoptado recientemente un lenguaje en sus constituciones estatales prohibiendo la esclavitud y la servidumbre involuntaria. El propio Jordan ha reconocido que el cambio que propuso sería un gesto en gran medida simbólico. Pero aun así, dijo que a veces el simbolismo es realmente importante.

In English: Why a constitutional amendment banning slavery is on November’s ballot in Louisiana

Los votantes de Luisiana están acostumbrados a ver una serie de enmiendas constitucionales propuestas en sus boletas cada otoño. Este año decidirán si el Estado reescribe o no la parte de la constitución que prohíbe la esclavitud y limita la servidumbre involuntaria. Pero esta iniciativa se enfrenta a un oponente poco habitual, el mismo legislador que hizo que esa pregunta se incluyera en la lista de enmiendas.

Paul Braun, periodista de Capitol Access, habló sobre este controvertido tema con Karen Henderson, presentadora de WRKF.

Karen Henderson: Comience explicándonos lo que la ley estatal estipula hoy en día sobre la esclavitud y la servidumbre involuntaria y qué era lo que los legisladores trataban de cambiar originalmente al respecto.

Paul Braun: Todo esto se remonta al Artículo uno, Sección tres de la constitución del estado que dice, y cito textualmente: la esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas. Y ahora viene la parte causante de la controversia, exceptuando el último supuesto como castigo por un delito. El Representante Estatal Edmund Jordan dijo que prácticamente, históricamente hablando, no hay diferencia entre esos dos términos: 'esclavitud' y 'servidumbre involuntaria', y que ambas prácticas deberían ser explícitamente prohibidas en el documento de la fundación de nuestro estado.

“Podemos usar un idioma vernáculo diferente, pero todos sabemos lo que significan”, dijo Jordan. “Es sólo una versión suavizada de la misma, y servidumbre involuntaria, en este caso, es simplemente decir esclavitud con palabras más sencillas”.

El texto original que iba a aparecer en la enmienda que Jordan propuso era bastante sencillo. Se leía así: “¿Apoya una enmienda para prohibir el uso de la servidumbre involuntaria como castigo por un delito?”

Pero esa formulación generó una oposición inmediata por parte de algunos legisladores estatales republicanos.

KH: ¿Cuáles eran sus preocupaciones?

PB: Dijeron que el cambio, tal como lo propuso Jordan, podría poner en peligro el sistema de justicia penal del estado. Para muchos delitos en Luisiana, el tiempo de condena que un individuo cumple es "con trabajos forzados”. Los trabajos forzados son una práctica habitual en el sistema de justicia penal de Luisiana, tanto si se cumple la condena en una de las ocho prisiones estatales como en las docenas de cárceles locales a las que el estado envía a los presos.

A pesar de las afirmaciones de Jordan en sentido contrario, el Republicano Alan Seabaugh (Republicano por Shreveport) sugirió que Jordan quería poner fin a esto.

“Si quisiera decir simplemente que la esclavitud está prohibida, podría modificar la frase para decir simplemente que la esclavitud está prohibida y punto”, dijo Seabaugh. “Lo que creo que está tratando de hacer es influir en los estatutos de las sentencias penales que dicen con o sin trabajos forzados, y está tratando de influir a la capacidad de las instituciones penales de exigir a los condenados que realicen estos trabajos”.

Seabaugh y muchos de sus colegas del Partido Republicano dijeron que la eliminación del lenguaje que permite la servidumbre involuntaria en los centros penitenciarios podría tener un efecto en cascada en el sistema de justicia penal, posiblemente abriendo una puerta a que los abogados puedan impugnar cualquier sentencia penal que imponga trabajos forzados.

Seabaugh y sus colegas modificaron el lenguaje de la medida electoral para preguntar a los votantes si querían prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto para “la administración de justicia penal, que de otro modo sería legal”. Esos cambios fueron adoptados y así es como la propuesta de enmienda fue aprobada por la legislatura a principios de este año.

KH: Entonces, ¿dónde nos deja esto ahora?

PB: Bueno, Jordan dijo que la forma en que su propuesta fue modificada en realidad lo que haría es ampliar la autoridad del estado para usar la servidumbre involuntaria, no para limitarla. Ahora se opone a la enmienda y está instando a la gente a votar “no” cuando vayan a las urnas este otoño. Si se aprueba, Jordan se ha comprometido a presentar otra enmienda propuesta el año próximo para volver a cambiar el texto.

Los grupos para una buena gobernanza dicen que toda esta situación es un poco confusa. La organización Council for a Better Louisiana en su guía anual de las enmiendas dijo que los legisladores trataron de hilar fino y dejar claro que la esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas en Luisiana, pero que el trabajo forzado para los reclusos es correcto. En lugar de borrar esos vestigios de la esclavitud y las leyes Jim Crow de la constitución del estado y aportar claridad sobre cómo se llevan a cabo las sentencias criminales en Luisiana, dijeron que la propuesta simplemente confunde y presenta a los votantes una opción que en realidad no cambiará nada.

Esta historia fue traducida por Luís Rodrigálvarez.