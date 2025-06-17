2025: WWNO In Review
Things happened..... Things like:
- Classical Network March: WCWD launches -extending the Classical network from KTLN in Houma-Thibodaux to Mandeville-Covington
- 52 Sea Change episodes
- 780 Louisiana Considered segments
- 6-part series: Born After the Storm
- 12 Crescent Classical programs
- Culture Collision moves back to Orleans Parish
- 1.5 Million Sea Change episode downloads
- 3 ways to listen – News | Classical | Jazz
- 10 Edward R. Murrow awards with WRKF and Gulf States Newsroom
- 3 PMJA awards
- 1 RIAS Media award (Sea Change)
- First benefit concert with Public Radio Music Day
- 2 Sea Change Live – at the Mint and at the Broadside
- Katrina 20 coverage
- Mary Louise Kelly in conversation with Ryan Vasquez
- Additional visits from Michele Martin and Ari Shapiro