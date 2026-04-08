U.S. and Iran agree to 2-week ceasefire
The U.S. and Iran reached a ceasefire deal on Tuesday, less than two hours before the deadline President Trump imposed for Iran to meet his demands or else face wide-scale destruction.
Copyright 2026 NPR
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The U.S. and Iran reached a ceasefire deal on Tuesday, less than two hours before the deadline President Trump imposed for Iran to meet his demands or else face wide-scale destruction.
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