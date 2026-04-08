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U.S. and Iran agree to 2-week ceasefire

NPR | By Franco Ordoñez,
Steve Inskeep
Published April 8, 2026 at 5:48 AM CDT

The U.S. and Iran reached a ceasefire deal on Tuesday, less than two hours before the deadline President Trump imposed for Iran to meet his demands or else face wide-scale destruction.

Copyright 2026 NPR
Franco Ordoñez
Franco Ordoñez is a White House Correspondent for NPR's Washington Desk. Before he came to NPR in 2019, Ordoñez covered the White House for McClatchy. He has also written about diplomatic affairs, foreign policy and immigration, and has been a correspondent in Cuba, Colombia, Mexico and Haiti.
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Steve Inskeep
Steve Inskeep is a host of NPR's Morning Edition, as well as NPR's morning news podcast Up First.
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