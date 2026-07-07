Jonathan Freilich/James Singleton/James Alsanders w/ Special Guest James Brandon Lewis
Jonathan Freilich/James Singleton/James Alsanders w/ Special Guest James Brandon Lewis
2025 Downbeat Magazine Artist and Tenor Saxophonist of the Year James Brandon Lewis makes a rare New Orleans appearance with these all-star New Orleans musicians.
The Twilight Room @ The AllWays Lounge
20.00
07:30 PM - 10:30 PM on Wed, 22 Jul 2026
Event Supported By
Valid Records
(312) 933-6954
validrecords@yahoo.com
Artist Group Info
Jonathan Freilich
jonathan@jonathanfreilich.com
The Twilight Room @ The AllWays Lounge
1040 Marigny StreetNew Orleans, Louisiana 70117
Zaliacabaret@gmail.com