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Jonathan Freilich/James Singleton/James Alsanders w/ Special Guest James Brandon Lewis

Jonathan Freilich/James Singleton/James Alsanders w/ Special Guest James Brandon Lewis

2025 Downbeat Magazine Artist and Tenor Saxophonist of the Year James Brandon Lewis makes a rare New Orleans appearance with these all-star New Orleans musicians.

The Twilight Room @ The AllWays Lounge
20.00
07:30 PM - 10:30 PM on Wed, 22 Jul 2026
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Event Supported By

Valid Records
(312) 933-6954
validrecords@yahoo.com
www.validrecords.com

Artist Group Info

Jonathan Freilich
jonathan@jonathanfreilich.com
https://www.jonathanfreilich.com
The Twilight Room @ The AllWays Lounge
1040 Marigny Street
New Orleans, Louisiana 70117
Zaliacabaret@gmail.com
https://www.theallwayslounge.net/calendar.html