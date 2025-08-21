© 2025 WWNO
WWNO skyline header graphic
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

Classical FM will be off the air Wednesday, Aug. 20 for tower maintenance, but still available to stream online.

Morning news brief

By Michel Martin,
Leila Fadel
Published August 21, 2025 at 3:58 AM CDT

Israeli military to call up 60,000 reservists as it plans to seize Gaza City, Pentagon officials meet with European counterparts over Ukraine security guarantees, Hurricane Erin lashes North Carolina.

Copyright 2025 NPR
NPR News
Michel Martin
Michel Martin is the weekend host of All Things Considered, where she draws on her deep reporting and interviewing experience to dig in to the week's news. Outside the studio, she has also hosted "Michel Martin: Going There," an ambitious live event series in collaboration with Member Stations.
See stories by Michel Martin
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
See stories by Leila Fadel

👋 Looks like you could use more news. Sign up for our newsletters.

* indicates required
New Orleans Public Radio News
New Orleans Public Radio Info