© 2026 WWNO
WWNO skyline header graphic
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

Morning news brief

By A Martínez,
Leila Fadel
Published January 12, 2026 at 3:43 AM CST

HHS sending more agents to Minnesota as protests over Renee Good's death continue, Iran warns U.S. against military actions after protest crackdown, DOJ subpoenas Fed in escalating pressure campaign.

Copyright 2026 NPR
NPR News
A Martínez
A Martínez is one of the hosts of Morning Edition and Up First. He came to NPR in 2021 and is based out of NPR West.
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
See stories by Leila Fadel

👋 Looks like you could use more news. Sign up for our newsletters.

* indicates required
New Orleans Public Radio News
New Orleans Public Radio Info