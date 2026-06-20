© 2026 WWNO
WWNO skyline header graphic
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

Butterflies may hold clues to longer lives

NPR | By Jason Fuller,
Pien HuangJanaya Williams
Published June 20, 2026 at 4:51 PM CDT

Why do some butterflies live for months while others survive only weeks? Tufts University researcher Jessica Foley explains what Heliconius butterflies can teach us about aging.

Copyright 2026 NPR
NPR News
Jason Fuller
[Copyright 2024 NPR]
Pien Huang
Pien Huang is a health reporter on the Science desk. She was NPR's first Reflect America Fellow, working with shows, desks and podcasts to bring more diverse voices to air and online.
See stories by Pien Huang
Janaya Williams

👋 Looks like you could use more news. Sign up for our newsletters.

* indicates required
New Orleans Public Radio News
New Orleans Public Radio Info