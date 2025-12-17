© 2025 WWNO
WWNO skyline header graphic
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

WWNO's HD service is currently experiencing technical difficulties. We are currently working to resolve the issue. Thank you for your patience until our full services are restored.

FCC chair is grilled by Senate Democrats

By David Folkenflik
Published December 17, 2025 at 4:14 PM CST

Democratic lawmakers confronted Federal Communications Commission Chairman Brendan Carr at a hearing Wednesday, arguing that he was attempting to intimidate reporters and networks.

Copyright 2025 NPR
David Folkenflik
David Folkenflik was described by Geraldo Rivera of Fox News as "a really weak-kneed, backstabbing, sweaty-palmed reporter." Others have been kinder. The Columbia Journalism Review, for example, once gave him a "laurel" for reporting that immediately led the U.S. military to institute safety measures for journalists in Baghdad.
See stories by David Folkenflik

👋 Looks like you could use more news. Sign up for our newsletters.

* indicates required
New Orleans Public Radio News
New Orleans Public Radio Info