James Brandon Lewis/James Singleton/Jonathan Freilich/Doug Garrison
James Brandon Lewis/James Singleton/Jonathan Freilich/Doug Garrison
RESCHEDULED: 2025 Downbeat Magazine Jazz Artist and Tenor Saxophonist of the Year James Brandon Lewis makes a rare New Orleans appearance with these all-star New Orleans musicians.
The Broadside Pavilion
$11.66-$22.20
08:00 PM - 10:30 PM on Wed, 29 Jul 2026
Event Supported By
Valid Records
(312) 933-6954
validrecords@yahoo.com
Artist Group Info
Jonathan Freilich
jonathan@jonathanfreilich.com
The Broadside Pavilion
600 N. Broad StreetNew Orleans, 70119
(504) 766-0871
bookings@broadsidenola.com