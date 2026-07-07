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James Brandon Lewis/James Singleton/Jonathan Freilich/Doug Garrison

James Brandon Lewis/James Singleton/Jonathan Freilich/Doug Garrison

RESCHEDULED: 2025 Downbeat Magazine Jazz Artist and Tenor Saxophonist of the Year James Brandon Lewis makes a rare New Orleans appearance with these all-star New Orleans musicians.

The Broadside Pavilion
$11.66-$22.20
08:00 PM - 10:30 PM on Wed, 29 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Valid Records
(312) 933-6954
validrecords@yahoo.com
www.validrecords.com

Artist Group Info

Jonathan Freilich
jonathan@jonathanfreilich.com
https://www.jonathanfreilich.com
The Broadside Pavilion
600 N. Broad Street
New Orleans, 70119
(504) 766-0871
bookings@broadsidenola.com
http://broadsidenola.com