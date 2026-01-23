King Brasserie Restaurant Week Offerings: What to Know!
King Brasserie Restaurant Week Offerings: What to Know!
Enjoy Restaurant Week at King Brasserie, featuring French and Gulf-inspired flavors. From June 8–14, King Brasserie will feature a specially curated three-course dinner experience priced at $56. Guests are invited to indulge in a seasonal menu that showcases Gulf-inspired cuisine and refined French brasserie techniques, highlighting the restaurant’s signature approach to elevated comfort dining, available for one week only!
King Brasserie
$56
07:00 AM - 10:00 PM on Mon, 8 Jun 2026
King Brasserie
521 Tchoupitoulas St.New Orleans , Louisiana 70130