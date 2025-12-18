© 2025 WWNO
WWNO skyline header graphic
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local Newscast
Hear the latest from the WWNO/WRKF Newsroom.

WWNO's HD service is currently experiencing technical difficulties. We are currently working to resolve the issue. Thank you for your patience until our full services are restored.

Morning news brief

By Leila Fadel,
Michel Martin
Published December 18, 2025 at 3:44 AM CST

Trump defends his economic record in primetime address, GOP congressmen join Democrats to force ACA subsidy extension vote, Trump orders ban on sanctioned oil tankers traveling to and from Venezuela

Copyright 2025 NPR
NPR News
Leila Fadel
Leila Fadel is a national correspondent for NPR based in Los Angeles, covering issues of culture, diversity, and race.
See stories by Leila Fadel
Michel Martin
Michel Martin is the weekend host of All Things Considered, where she draws on her deep reporting and interviewing experience to dig in to the week's news. Outside the studio, she has also hosted "Michel Martin: Going There," an ambitious live event series in collaboration with Member Stations.
See stories by Michel Martin

👋 Looks like you could use more news. Sign up for our newsletters.

* indicates required
New Orleans Public Radio News
New Orleans Public Radio Info