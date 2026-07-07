Americana
Americana
Violinist Moises Cunha and Yamaha artist Justin Snyder present Americana, a new Sonata for Violin and Piano by New Orleans composer Tucker Fuller, alongside Philip Glass’s Sonata for Violin and Piano. Spanning the Great Depression, the AIDS crisis, a 1970s summer party, and today’s political unrest, Americana explores moments of longing, loss, and celebration in American life. November 12 at 7:30 p.m. at the Marigny Opera House. Doors open at 7 p.m.; tickets are $25.
Marigny Opera House
$25
07:30 PM - 09:00 PM on Thu, 12 Nov 2026
Artist Group Info
Tucker Fuller
Tucker.Fuller@gmail.com
Marigny Opera House
725 St FerdinandNew Orleans, Louisiana 70117
(504) 948-9998