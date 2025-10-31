Luisiana usará $150M en fondos del estado para financiar subsidios de SNAP para algunos residentes en Noviembre

Luisiana usará 150 millones de dólares en fondos del estado para crear un programa de asistencia temporal para financiar subsidios para algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP) en Noviembre durante el cierre del gobierno federal.

En una conferencia de noticias el miércoles 29 de octubre, el Gob. Jeff Landry anunció la creación del programa después que la Cámara de Representantes y el Senado de Luisiana aprobaron una resolución que permitiría al jefe de Departamento de Salud de Luisiana (Louisiana Department of Health, o LDH) usar los fondos del presupuesto de LDH y el Fondo Fiduciario de Estabilización de Ingresos (Revenue Stabilization Trust Fund) del estado para “abordar el suspensión de los beneficios de SNAP como resultado del cierre del gobierno federal.”

La Cámara de Representantes de Luisiana votó por unanimidad aprobándolo el viernes 24 de octubre. Mientras que el Senado lo aprobó el miércoles 29 de octubre, con una votación de 32 a 1. El Sen. Jay Morris, R-Monroe, fue el único voto en contra de la medida.

La medida convierte a Luisiana en uno de los ocho estados — y el único en el Golfo Sur — que financia los subsidios de SNAP para residentes o provee financiamiento adicional para los bancos de alimentos durante el cierre del gobierno federal. Los estados vecinos de Alabama y Misisipí no han optado por proveer asistencia.

El programa da prioridad a hogares con niños, mayores y/o personas discapacitadas, quienes conforman la mayoría — pero no todos — de los casi 800.000 beneficiarios de SNAP en Luisiana. Un análisis de beneficiarios en la resolución indica que cuesta 145 millones de dólares por mes para pagar beneficios para los 356.000 hogares con niños, los 88.000 residentes mayores y las 120.000 personas discapacitadas quienes dependen de SNAP.

“Nuestras prioridades son muy específicas,” dijo Landry. “Vamos a proteger la población de Luisiana más vulnerable, que son nuestros niños, nuestros mayores y las personas discapacitadas. Vamos a liderar la nación en la manera que nos encargamos de la gente.”

Cameron Henry, el presidente del Senado de Luisiana, elogió el esfuerzo bipartidista para aprobar esta legislación en solo unos pocos días. La legislatura de Luisiana ya estaba en una sesión especial para discutir el cambio de las fechas de la elección de 2026 por un mes en anticipación a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre si el mapa vigente del congreso de Luisiana, con dos distritos que son mayoritariamente afroamericanos, es inconstitucional.

“Pienso que ser capaz de abordar este programa de SNAP rápidamente y eficientemente, como lo hicimos para asegurar que las tarjetas [de SNAP] sean cargadas el primero de noviembre, es un gran paso para Luisiana,” dijo Henry. “Pienso que fue un buen esfuerzo bipartidista que la gente en D.C. debería tener en cuenta.”

Landry dijo que el programa temporal del estado usará la infraestructura de SNAP, pero no funcionará directamente a través de SNAP. El estado distribuirá los fondos entre el 1 y el 4 de noviembre, directamente en las tarjetas de “Louisiana Purchase” EBT de beneficiarios elegibles.

Aproximadamente 53.000 hogares “de físicamente capaz” (able-bodied) no recibirán los beneficios durante el período de distribución, dijo Landry. El sugirió que esos beneficiarios deben buscar empleo, promocionando el hecho de que el estado “tiene más de 100.000 nuevas oportunidades de trabajo en este momento.” “Mi mensaje a las personas físicamente capaces de trabajar, quienes quizá no están empleadas pero están utilizando [SNAP], es que deben salir y buscar unos de estos trabajos,” dijo Landry. “Pueden visitar la página web de la fuerza laboral de Luisiana, y pueden encontrar información ahí.”

Landry también sugirió a la gente que no recibirán los beneficios del estado busquen ayuda en los bancos de alimentos locales. En una entrevista con Louisiana First News el jueves 30 de octubre, Landry anunció que el gobierno del estado y otras instituciones van a donar 200 mil dólares a los bancos de alimentos para ayudarlos a dar comida a personas que no recibirán SNAP.

El lenguaje en el resolución incluye las palabras “por mes” en referencia del permiso de LDH para usar hasta 150 millones de dólares para pagar los beneficios, pero no está claro en este momento si esto es un pago único o si los beneficiarios de SNAP pueden esperar un desembolso en diciembre si el cierre del gobierno continúa durante Noviembre.

Durante la conferencia de prensa, Landry culpó repetidamente “las decisiones que [el Senador demócrata y líder de la minoría del Senado] Chuck Schumer y los demócratas en el Senado están haciendo en Washington, D.C.” por el cierre del gobierno y el retraso de fondos de SNAP.

Cuando él confirmó los informes de que LDH y la Comisión de Fuerza Laboral de Luisiana (Louisiana Workforce Commission) estaban planeando un despido temporal de los empleados quienes trabajan con SNAP o cuyas posiciones son financiadas con fondos federales de SNAP, le echó la culpa a Schumer.

Aproximadamente 1.110 empleados serán impactados, dijo Landry, agregando que la oficina de SNAP estará cerrada durante el cierre, aunque un grupo pequeño de empleados continuará trabajando para asegurarse que no haya interrupción en los servicios.

“Esta gente no tiene nada que hacer, porque el gobierno federal no abrirá,” dijo Landry. “No necesitamos planear un despido temporal para ellos si Chuck Schumer abriría el gobierno. Él tiene unos cuantos días más.”

Alex Cox y Brooke Thorington de WRKF contribuyeron con esta noticia.